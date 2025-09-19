ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джордан Кемпф от Стара Загора: Бях на 16, когато м...

Щетите от пожарите в Пирин възлизат на над 16 млн. лева само от изгоряла дървесина

Тази година лятото не се размина без много продължителни и на многобройни горски пожари. Огромни територии бяха опожарени.

Петко Ангелов, началник отдел "Опазване на горски територии и ловно стопанство" - ЮЗ Държавно предприятие, обясни, че щетите възлизат на над 16 милиона лева.

"Изчислената сума е около 16 милиона само загуби от изгоряла дървесина. В тази цифра не включваме разходите, които са направили всички институции, които участваха в потушаването на пожара. Техниката, която е участвала там, също не е остойностена. Ако сложим и цифрата, която ни трябва за възстановяване на този пожар, за залесяване и прибиране на дървесината, която е изгоряла, сумата става огромна. Това е за сметка на обществото. Гората е обществена. Тя не се използва само за икономическите функции, които изпълнява, но има и екологични и социални функции. тя е дом на животни, използваме я за нашите разходки и отдих през почивните дни. Всичко това към момента е безвъзвратно загубено в Западен Пирин и предстои много работа за възстановяването. Ще са нужни поне 4-5 десетилетия, за да се възобнови гората," каза Петко Ангелов пред БНТ.

