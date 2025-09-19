ВМА в Сливен има нов началник

Полковник доцент д-р Васил Кьосев, д.м. застава начело на МБАЛ-Сливен, част от структурата на Военномедицинска академия (ВМА). Той бе официално представен пред личния състав от генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, съобщиха от пресцентъра на ВМА.

С признателност бе отбелязан приносът на досегашния ръководител д-р Илиян Комитов, който през годините утвърди болницата като ключово звено в системата на военномедицинското обслужване. Под негово ръководство тя изигра особено значима роля в най-тежките моменти на пандемията от COVID-19, когато пое основната тежест в региона и осигури непрекъсната медицинска помощ.

Благодаря ви за достойно извървяния път. Всички си спомняме времето, когато имаше намерения тази болница да бъде закрита. Но въпреки това, въпреки съкратения щат, вие успяхте не само да я съхраните, но и да я развиете, обърна се началникът на ВМА към д-р Комитов.

Той подчерта, че ВМА-Сливен традиционно има и стратегическа роля в региона, като нейното разположение и възможности я правят ключов партньор по линия на съюзниците.

По думите му, новият й ръководител е изключително прилежен и целенасочен в своята дейност. И на него е възложена голямата отговорност да продължи започнатото, като дообогати диагностично-лечебната и преподавателската дейности.

Доцент Кьосев има много добри качества и като лекар, и като преподавател, и като човек. Но най-важният ми съвет към него е хората, които да работят тук, да бъдат спокойни и удовлетворени от своя труд. В тази връзка ще продължим с ремонтите, които се правят по аналог на столичната военна болница – предстои да завършим реконструкцията в терапевтичното и в хирургичното отделения, вече разполагате с пет операционни зали на топ ниво и нова фасада на сградата. Предстои да реновираме реанимация, клинична лаборатория, микробиология и вирусология. Стъпка по стъпка всичко ще бъде въведено в съвременни условия на работа и най-добра грижа за нашите пациенти, подчерта генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

От своя страна д-р Комитов благодари на всички за подкрепата през годините на съвместната им дейност и за професионализма, с който са се справяли с всяко предизвикателство: За мен беше чест!