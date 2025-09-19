Отново задържаха 4-членно семейство в Бургас, пласирало пико

Четирима мъже и една жена от бургаския квартал "Победа" са задържани от служители на отдел "Криминална полиция" към ОДМВР Бургас, сектор "Специални тактически действия" и Първо Районно управление - Бургас при проведена съвместна специализирана полицейска операция в частни домове, разположени в кв. "Победа" на улиците "Опълченска" и "Владислав".

В дома на ул. "Опълченска", обитаван от 43 годишен криминално проявен бургазлия, е намерено и иззето кристалообразно вещество с приблизително тегло 10 грама / метамфетамин/, електронна везна и множество найлонови пликчета. В хода на процесуално-следствените действия от жилището са иззети и множество банкноти с различна номинална стойност в общ размер на около 28 000 лева.

Задържани са собственикът на жилището - 43 годишен криминално проявен бургазлия, жена му и двамата му сина. По случая е образувано досъдебно производство. Същото семейство бе задържано през май тази година, когато бяха иззети близо 100 гр. метамфетамин и голяма парична сума.

Полицейските служители проверили и още две жилища в кв. "Победа", обитавани от двама криминално проявени братя. В едното от тях, разположено на ул. "Владислав", са намерени и иззети : суха тревна маса / марихуана:, електронна везна и найлонови пликчета (джъмпери). На място са задържани обитателя на жилището - 24 годишен бургазлия и 26 годишния му брат. Работата по случая продължава.