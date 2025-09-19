Джордан Кемпф от Стара Загора: Бях на 16, когато ме осиновиха в Лас Вегас

Намалява броят на осиновените деца. Причината - не ги вписвали в регистър

Детенце, изведено едва на 5 месеца от семейството си, не е вписано в регистъра за осиновяване повече от 5 години, на 6 г. вече влиза в списъците, но на практика чак на 8 г. е обявено за осиновяване. Този конкретен пример даде психоложката Величка Дошева по Би Ти Ви в седмицата, в която се прави информационна кампания за осиновяванията. Дошева е част от асоциацията "Осиновени и осиновители".

По думите й у нас намалява броят на осиновените деца, защото намалява и броят на вписаните в регистъра деца. Когато по различни причини децата не са вписани в този регистър, те не могат да бъдат осиновени. Дошева обясни, че официална информация за броя на осиновените у нас няма или поне асоциацията не може да получи.

Така късно е осиновена и Джордан Кемпф - момиче от Стара Загора, което днес живее в Лас Вегас, САЩ. През 2017 г. американско семейство иска да я осинови, но цялата процедура отнема 8 месеца. На 2 август 2018 г. - вече 16-годишна, Джордан заминава за Щатите. Преди това цял живот е по домове за деца.

В новото си семейство тя има двама братя и една сестра. В България има един брат, с когото не поддържа връзка

Когато е на 14 г., с нея се е свързвала биологичната й майка, но момичето вече не искало да говори с нея.