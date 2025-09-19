Борисов: Чувството за самонадеяност е опасно. Без ГЕРБ не може да се направи правителство

Колко време президентът се гаври с правителството и не назначава титуляри на службите - месеци, гневен бе лидерът на ГЕРБ

Човек трябва да може да отправя и критики и самокритики. Самочувствието, когато се превърне в самонадеяност, е много опасно, особено в политиката. Това го научих по трудния начин. Така е конструирана в момента цялата политическа система у нас, че не сме си самодостатъчни. Дори и Радев не си е самодостатъчен, нека да направи партия.

Това коментира в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Правителството е на България, много трудно сглобено след 8 избора. То не е на ГЕРБ, то не е на Пеевски, то не е на ИТН, не е на БСП. Никой от нас няма право да говори "аз", "аз съм гарант", "от мен зависи", защото всеки от нас може да го каже", заяви Борисов. А на въпрос дали това е критика към Делян Пеевски, той отговори: Да, критика е към Делян Пеевски. След това се съгласи, че държавата си се пишела с главно Д, правейки препратка към вчерашните изявления на лидера на "ДПС - Ново начало".

"Всеки от нас може да има самочувствие, но когато с това самочувствие започваш да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив. Това е може би ранният Борисов. Преди 2004-2005 г. моето самочувствие беше на самодостатъчност. Човек трябва да може да отправя и критики и самокритика. Тук са млади момчета, млади в политика, защото Денков не е първа младост също. Но самочувствието като се превърне в самодостатъчност е опасно", обясни бившият премиер.

"Без ГЕРБ не може да се направи правителство, затова седим в него, защото не мога да измисля нищо по-добро", добави още той. Според него правителството е сложно.

След вчерашния напрегнат парламентарен ден, лидерът на ГЕРБ предложи образователното министерство да забрани излъчването на пленарните заседания, защото се чува само език на омраза. "Думата "ще те смачкам" е най-леката. Как искаме децата ни после да не се бият в училище? Тик-тоците после какво излъчват", заяви той.

Борисов получи и въпрос защо не е участвал във вота на доверие, но само припомни, че още преди това е заявил, че няма да гласува.

"Премиерът и министрите са излъчени и всеки ден и час престой в кабинета се дължи на мнозинство, което се прави в парламента. И към Желязков обидите са абсолютно несъстоятелни, защото той е подвластен на тая подкрепа от парламента. Малко е смешно, но това не е "кабинетите на Борисов" в трето лице, когато можехме всичко, можехме сами и всеки искаше да е наш партньор. Сега е много сложно", заяви той. И обвини ПП-ДБ, че нямат план. Всички искат да разрушат нещо, но не дават план за това, каза Борисов.

Той не би се изненадал ако Румен Радев си направи партия - много президенти го направили.

"Колко време президентът се гаври с правителството и не назначава титуляри на службите - месеци, месеци! Да върнем времето по време на сглобката - една година еднолично назначени служби от Румен Радев. Ако бях премиер, щях да отида да се разбера с него. Много пъти съм го казвал, но не съм. И не мога да отговарям от името на Желязков. Правителството буксува, защото няма титуляри в службите, или са еднолично назначени.. Затова предлагаме в парламента (да се избират - б.р.) - да се изслушат", каза той във връзка с циклещите назначения, включително и за постоянен председател на ДАНС.

Трябва да се строят язовири, да се поднови водопроводната мрежа, заяви Борисов. И очаква в рамките на 3-4-5 месеца , ако тръгнат по начина, по който с Перник работихме", нещата за догодина ще са доста по-добре.

