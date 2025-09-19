ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21326161 www.24chasa.bg

Историята на Царевград Търнов оживява в светлина и 3D мапинг

Дима Максимова

[email protected]

1024
Зрелищното шоу събира десетки хиляди зрители във Велико Търново Снимка: Община Велико Търново

В навечерието на Деня на Независимостта (21 септември), точно в 21 часа Художествената галерия „Борис Денев" ще се превърне в платно на художник, по което в синхрон десетки лазери, стотици лъчи и триизмерен мапинг ще разкажат историята за величието на Второто българско царство.

Прожектиран върху галерията и обхващащ Паметника на Асеневци и цялото пространство около него, зрелищният спектакъл 3D Mapping Show „Царевград Търнов" преплита история, архитектура, авторска музика, фойерверки и магични светлини, за да отведе зрителите през възхода на Асеневци, славата на Царевград Търнов и по пътя към българската независимост.

Триизмерният мапинг е мултимедийна техника, която прецизно „рисува" светлина върху архитектурни форми. Всеки контур, прозорец и каменен детайл на сградата ще бъде използван като част от динамичен спектакъл – историята няма просто да се прожектира, тя ще оживее пред очите на публиката.

Локацията също не е случайна – магичният спектакъл превръща стария град в своеобразен амфитеатър и позволява на жителите и гостите на старата столица да наблюдават светлинното шоу от всички точки, с изглед към паметника „Асеневци".

Зрелищното шоу събира десетки хиляди зрители във Велико Търново

