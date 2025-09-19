Делян Пеевски отговори на Борисов: Да си нареди на премиера да приключи темата с водата

Всеки ден разговарям с хората и с министрите, каза лидерът на ДПС - НН

Никой не е по-готов от мен за избори. Но избори няма да има, добави той

Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата.

Така лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски отговори задочно на Бойко Борисов, който малко преди това го смъмри, че трябва да е по-смирен.

"Очаквам да се отчетат какво правят, ясен график. Защото хората нямат вода. И да си вършат работата", продължи лидерът на ДПС - НН ден след като депутатите му помогнаха на мнозинството в подкрепата срещу вота на недоверие.

На въпрос дали е прекалил с изказванията си вчера, Пеевски каза, че има дълг към хората - да им свърши работа. И ще я свърша, закани се той.

"Всеки ден поставям темите, всеки ден разговарям с министрите. Всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че ДПС - НН е единствената партия, която всеки ден е при хората. Очаквам същото и от другите партии", каза той.

"Гарант за хората ще бъда аз, че това правителство ще работи! Виждате как оцелява това правителство - оцелява благодарение на мен, заради хората. Виждате резултатите на моята партия, никой не е по-готов от мен за избори. Но избори няма да има", каза Пеевски.