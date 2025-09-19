ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН ще гласува дали да възобнови санкциите срещу И...

Времето София 16° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21326199 www.24chasa.bg

22 души са ранени при катастрофи в страната за последните 24 часа

1244
Снимка: Архив

Общо 22 души са ранени при 21 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани две тежки и 22 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.

От началото на месеца са станали 386 катастрофи, с 22 загинали и 444 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4892 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 308 души, а 6126 са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 11 по- малко, загинали участници в движението, през 2025 г., съобщиха от МВР, цитирани от БТА.

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание