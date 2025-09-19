Шофьор блъсна 13-годишен на пешеходна пътека във Велико Търново

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

13-годишно момче е било блъснато на пешеходна пътека във Велико Търново. Произшествието е станало вчера около 14,00 ч. на ул. "Краков", в района на голям търговски обект, съобщи полицията.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 82-годишен от Г. Оряховица е блъснал пресичащия пътното платно на обозначено за целта място пешеходец.

Детето е пострадало, откарано е за преглед във великотърновската болница, където е установено, че има фрактура на ръката. Освободено е за домашно лечение.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Образувано е досъдебно производство.

По-късно същия ден автобус събор при маневра пътен знак и той падна върху детска количка. Бебето не е пострадало сериозно.

