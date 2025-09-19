Цветелина Пенкова: Черна гора е водеща в процеса на присъединяване към ЕС и пример за региона

Българският евродепутат подчерта значението на политическия консенсус и устойчивото развитие за европейската интеграция на Западните Балкани.

На 18 и 19 септември в Подгорица се проведе 24-тото заседание на Парламентарния комитет за стабилизиране и асоцииране ЕС–Черна гора (SAPC) – съвместен орган на Европейския и черногорския парламент, който проследява напредъка на страната по пътя ѝ към Европейския съюз. Важна роля в дискусиите изигра българският евродепутат Цветелина Пенкова, заместник-председател на Делегацията на Европейския парламент за отношенията с Черна гора.

В рамките на срещите с вицепремиера по външни и европейски въпроси Филип Иванович, председателя на Народното събрание Андрия Мандич, министъра по европейски въпроси Майда Горчевич, както и с експерти и представители на дипломатическите среди, бяха обсъдени ключови теми: върховенството на закона, реформата на изборното законодателство, борбата с корупцията и организираната престъпност. Особен акцент бе поставен върху устойчивото развитие на земеделието и туризма – стратегически сектори за икономическата стабилност на Черна гора.

В изказването си пред пленарната зала Цветелина Пенкова заяви: „Нашата обща цел е сътрудничество и просперитет за Западните Балкани. Черна гора е водеща в процеса на присъединяване и е важен пример за целия регион. Сътрудничеството в енергетиката и индустрията трябва да бъдат ключов приоритет както на регионално, така и на общоевропейско ниво."

Евродепутатът подчерта още: „Постигането на напредък в реформите изисква съвместни усилия на управляващи и опозиция. Само чрез консенсус и отговорност пред гражданите Черна гора ще може да завърши успешно своя европейски път."

Напредъкът на Черна гора и Западните Балкани е стратегически приоритет за България. Той гарантира стабилност, по-тесни икономически връзки и по-сигурна обща европейска перспектива. „Успехът на Черна гора ще бъде не само нейна национална победа, но и стимул за целия регион", подчерта Цветелина Пенкова.

Комитетът прие съвместна декларация и препоръки, които признават напредъка на Черна гора и нейното водещо място сред държавите от Западните Балкани. Сред ключовите постижения бяха отбелязани приемането на пакет от изборни закони след години на блокаж и увеличаването на квотата за по-слабо представения пол до 40% – значителни стъпки към демократизация и модернизация на институциите.

Срещата в Подгорица изпрати ясно послание: устойчивото развитие и политическият консенсус са ключът към успешната европейска интеграция на Западните Балкани – процес, който е от стратегическо значение за бъдещето на Европа.