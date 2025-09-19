Обвиниха двама, ограбили ученици, заплашвайки ги с нож и лютив спрей

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу двама обвиняеми на 15 и 19 години, ограбили ученици, като ги заплашили с нож и лютив спрей.

На 31.12.2024 г. около 13.25 ч. в градинка в ж.к. „Хаджи Димитър" в гр. София, обвиняемите О.Х. и Е.С. приближили четирима непълнолетни ученици и ги попитали дали носят пари в себе си. О.Х. насочил нож към момчетата и им казал: „Давайте всички пари". Обвиняемият Е.С. насочил към четиримата лютиви спрей и казал: „Давайте всичко". Учениците се уплашили и всеки от тях дал определена парична сума на обвиняемите, като общата сума била 80 лева. След това обвиняемите пребъркали чантите на пострадалите и взели още 20 лева от тях. След това О.Х. и Е.С. си тръгнали в посока към спирката на автобус от градския транспорт, а пострадалите сигнализирали за случая в полицията, както и на техните родители.

Малко след това около 13.30 ч. на спирката на автобус № 85 в ж.к. „Хаджи Димитър" в гр. София, обвиняемите забелязали 2 момчета, които седели и чакали автобуса. О.Х. насочил към тях нож и им казал: „Изваждайте парите", а Е.С. насочил към тях лютив спрей. Едното момче им дало 5 лева, а Е.С. извадил от джоба на другото 20 лева. След това двамата обвиняеми се качили на автобуса, а пострадалите се обадили на родителите си и подали сигнал в полицията.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал. 1 от, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. В хода на разследването са събрани доказателства, от които се стига до разумни основания да се смята, че О.Х. и Е.С. са съпричастни към престъпленията, за които са предадени на съд. Разследването е приключило за 7 месеца.

Предстои делото срещу двамата обвиняеми да продължи в Софийски районен съд.