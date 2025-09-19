ДБ питат "кабинет голямо Д" колко пъти им се обажда Пеевски

От ИТН вече не зависи оставането на кабинета на власт, смятат от партията

Сутрешната оперативка на тримата премиери явно не е минала добре.

Така съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира иронично задочната словесна престрелка между Бойко Борисов и Делян Пеевски. Ден по-рано, по време на дебатите по петия вот на недоверие, той преповтори тезата си, че в страната има трима премиери - освен Росен Желязков, сложи в списъка и лидерите на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало".

"България има трима премиери - един номинален, един на когото много му се иска и един, който е истинският премиер. Първо излезе премиер номер 2 и недоволен от премиер номер 3, но едновременно с това изрази недоволство към премиер номер 1", разви тезата си Мирчев.

"Вие знаете, че премиер номер 3 е истинският - голямото Д. Ние ще пуснем въпроси до всички министри в кабинета "голямо Д" и очакваме отговор колко пъти им се обажда Пеевски, за какво, какво иска от тях и какво изпълняват те", каза той. Изявлението на ДБ стана след твърдението на Пеевски от тази сутрин, че всеки ден си говори с министрите.

Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов каза, че от таблото с гласуванията в пленарна зала вчера е станало ясно, че "от ИТН вече не зависи оставането на кабинета на власт". На останалите партии пък Пеевски не им разрешавал да си тръгнат от управляващото мнозинство. Според него в началото на това управление всички изразявали резерви за влизането в еврозоната, но ДБ настояли и правителството се поправило.