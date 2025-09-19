"Възраждане" обвиниха Наталия Киселова, че нарушава правилника при разпределение на закони

Повод за гнева им бяха текстовете за това кой назначава шефовете на спецслужби - водеща е вътрешната, а не специализираната парламентарна комисия

От "Възраждане" се възмутиха от спешно внесения вчера законопроект, с който вътрешната комисия в НС оряза правомощията на президента да участва в съгласувателната процедура по назначаването на шефове на спецслужбите. Според хората на Костадин Костадинов е извършено нарушение на правилника на НС, каквито опасения бяха изразени от различни политически сили още вчера на самата комисия.

"Той (законопроектът - б.р. ) не бе разпределен на ресорната, водеща комисия, а именно Комисията за контрол на службите, а е бил разпределен на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Извършено е нарушение по член 71 от Правилника на НС", каза Петров. Според него текстът не е даден на водещата комисия, защото тя е председателствана от Златан Златанов от "Възраждане". В нея има паритетен принцип и няма да излезе положителен доклад за този законопроект, заяви депутатът.

Юристът обяви, че днес Златанов ще внесе писмено възражение и председателят на НС Наталия Киселова ще трябва да обясни, отново писмено, защо нарушава разделението на властите. "Това мнозинство нарушава за пореден път Конституцията и г-жа Киселова се надява да има възможност да е служебен премиер, но това няма да се случи", смята Петров.

Той коментира и опита за сваляне на кворума днес. "Повече от 5 месеца парламентарната група на "Възраждане" не се регистрира, за да не може да се приемат законопроектите, които внася това порочно и престъпно мнозинство", вметна депутатът.