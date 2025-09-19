Николай Денков получи забележка заради обиди

Като типични самозабравили се мафиоти и психопати, подценявате българите, които вече опознаха и харесаха демокрацията, свободата и добрия начин на живот, заяви депутатът от ПП по време на пленарното заседание

Емоционалната декларация, която Николай Денков прочете от името на парламентарната трибуна и по-точно част от епитетите, които използва в нея, му донесоха наказание - забележка.

За втори пореден ден депутатът от ПП, както и негови колеги носят тениски в подкрепа на задържания варненски кмет Благомир Коцев. Неговият казус провокира и декларацията от парламентарната трибуна, а в началото на изявлението си депутатът размаха и снимка с образа на съпругата на Коцев и детето им

"Само психопати могат да задвижат координираната акция, която отвлече бащата на това дете и го държи в ареста месеци наред въз основа на изфабрикувани показания! Нищо човешко не е останало у хората реализирали тази грозна акция. Защото всеки от тях знае за какво става дума. Но се е съгласил да участва.

Защото лъжата стана по-важна от истината. Защото за много хора в тази зала стана по-комфортно да живеят в матрицата на лъжата", започна той.

Според него е лъжа, че Коцев е в ареста, защото като кмет може да попречи на разследването. "Ако това беше вярно, щяха да са разпитали вече всичките си свидетели по сигнала, подаден преди повече от 10 мес. Ако беше вярно в София бившият заместник-кмет Барбутов щеше да е извън ареста, защото вече не е на позиция и няма как да попречи на разследването", мотивира се бившият премиер.

"Контрабандата процъфтявала с пачките и пуделите по време на нашето правителство. И използвате като довод ареста на Банкова, която беше директор на митниците само за 3 седмици? И я държахте в ареста месеци наред, докато се разболее от рак, с обвинението, че тя е организирала канали, за които се говори от над 10 г. Наистина ли мислите, че някой вярва на тази очевадна глупост, с която се опитвате да потулите скандала от вашата команда „Колеги оттегляйте се" при разкриване на контрабандния склад в Пазарджик", атакува той управляващите.

"Чувам политолозите да спорят по телевизията – има ли вече диктатура или тепърва ще се установява. Разбира се, има научни дефиниции – завладяна правосъдна система, завладени медии, арести на политически опоненти, служби обслужващи лични и групови интереси, вместо да защитават националния интерес. Да ви звучи познато?", попита Денков.

Той настоя, че Борисов и Пеевски лъжат цялото българско общество от близо 20 г. "Колкото и да си мислите, че ще управлявате още дълго, историческото ви време изтича. Вашата стабилност може да се закрепи само със жесток терор, основан на лъжи и репресии.

Но като типични самозабравили се мафиоти и психопати, подценявате българите, които вече опознаха и харесаха демокрацията, свободата и добрия начин на живот. Няма да ви го позволят", гневен бе Денков. От залата се чуваха подвиквания и коментари, той пък призова един от подвикващите в залата да излезе на трибуната и да си покаже скъпия часовник, за да го видят гражданите.

А след края на изявлението му стана ясно, че е наказан. "Успокойте се, за обидните думи наложих забележка на Денков", заяви председателстващият заседанието в този момент Драгомир Стойнев от БСП.