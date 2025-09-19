Йордан Цонев: 25 г. армията на Сорос прави чудовищни неща с демокрацията в България

Той попита защо Николай Денков от ПП е излязъл на трибуната със снимка на жената и детето на Благомир Коцев, но не и с такава на детето на пиара на ГЕРБ, която е била задържана пред него

С декларация, насочена основно срещу Сорос, свързаните с него организации и ПП-ДБ излезе от името на парламентарната група на "ДПС - Ново начало" депутатът Йордан Цонев.

"Българските граждани в продължение на 2 дни слушат страшно нелепи неща от тези хора. Те в продължение на 25 г., водени от армията на Сорос в България, подкрепяни от армията му отвъд океана, правиха чудовищни неща с българската демокрация. Те говорят за завладяна държава, та държавата до ден днешен не може да се освободи от техните НПО! Заглушиха гласа на обикновените граждани с гласа на платени НПО", емоционален бе Цонев.

Според него през последните дни е имало много лицемерие и депутатите дължат обяснение на българските граждани.

"Исканият вот на недоверие, дебатът, случката от 5, та до 9 (акцията на ПП-ДБ срещу автомобилите на Делян Пеевски - б.р.), това е продължение на политика на завладяната от Сорос държава. Когато ние от ДПС - НН и нашият лидер Делян Пеевски се опитахме, и то успешно, от 20-25 годишния захват на тези...", продължи емоционално депутатът. А коментари в залата накъсваха изказването му.

"Тези организации започнаха дейността си в каря на миналия век. Завладяха крехката българска демокрация преди да й дадат възможност да се роди и развие. И го наричаха демокрация", заяви Цонев.

Той попита защо Николай Денков от ПП е излязъл на трибуната със снимка на жената и детето на Благомир Коцев, но не и с такава на детето на пиара на ГЕРБ, "която вие я арестувахте пред детето й". "За това лицемерие говорим, бъдете абсолютно сигурни, може да поднесем извинение на българските граждани за гледките, които виждат, но ще продължим да водим тази битка! Да, понякога я водим с вашия език и средства, но няма как като се опитваме да я откъснем от ръцете на Сорос", завърши декларацията си депутатът от ДПС - НН.