Задържаха въоръжен наркодилър във Видин

Валери Ведов

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Вчера по време на акция срещу наркопрестъпленията криминалисти задържали 39-годишен жител на Видин. В условията на неотложност разследващите предприели претърсване в частен имот в с. Кутово, обитаван от мъжа. Там открили 9 бели бучки и 3 опаковки с бял прах, реагирали на амфетамин при полевия наркотест, както и тревиста маса, която индикирала на канабис.

Иззети били още два газови пистолета, 44 патрона и пистолет тип револвер кал. 9 мм. В непосредствена близост до границата на имота служителите на реда установили две конопени растения с височина 30 и 107 см. Видинчанинът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Работата по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство.

