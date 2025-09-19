Ивелин Михайлов прогнозира "между 70 и 100 депутати" за партия на Румен Радев

Това не е Бойко Борисов, когото ние познаваме, той не е човекът, коментира лидерът на "Величие"

Президентът Румен Радев е най-доказаната политическа фигура в момента, смята лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов.

В парламентарните кулоари депутатът декларира, че ако държавният глава активира политически проект и влезе в народното събрание "Величие" ще го подкрепи на 100%. Михайлов прогнозира, че при нови избори Радев би могъл да има между 70 и 100 депутати, което "ще разсече възела на българската политика".

Според него ако Борисов държи на честта си, трябва да търси вариант правителството да падне.

„Вариантът е идването на президента. С него има партии, които ще образуват мнозинство. Борисов може да бъде истинска опозиция, а Пеевски – изхвърлен от политиката," заяви Михайлов.

"Борисов каза, че партията си я е дал под наем, което значи, че не той управлява. Той отказа да гласува в този вот на недоверие, тоест отказа да подкрепи правителството, което според него не работи както трябва, и третото беше, че лично той би облякъл фланелка в подкрепа на Благо Коцев, защото също смята, че КПК е нарушила правомощията си и човекът неправомерно стои в ареста. Когато това го каже ръководителят на най-голямата партия в НС, означава много", коментира депутатът.

Той анализира и тазсутрешната размяна на реплики между Бойко Борисов и Делян Пеевски. "Виждаме натискът на кого е – на Делян Пеевски. Борисов казва, че не може един човек да казва, че владее е нещата, че има силата да управлява самостоятелно. Пеевски пък му каза буквално: „Мълчи, върви нареди на министър-председателя еди-какво си". Делян Пеевски вече раздава заповеди на Бойко Борисов! Ако на Борисов му е останала някаква чест, той вече трябва да вземе някаква позиция. Това не е Бойко Борисов, когото ние познаваме", коментира Михайлов. И определи лидера на ГЕРБ като определи като "малко сритано кученце, което скимти в ъгъла" и "пекинез на Пеевски".