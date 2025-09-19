ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

23-годишен нападна пастрока си в Поповица

56-годишна жена е арестувана заради пожара в старозагорското село Дълбоки

2160
Снимка: Архив

Жена на 56 години е задържана за срок до 24 часа във връзка с пожар, който горя вчера в старозагорското село Дълбоки.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора, предава БТА. Оттам допълват, че в хода на проведеното разследване е установено, че пожарът е възникнал в двор в селото, собственост и обитаван от 56-годишната задържана.

По обяд тя е запалила в двора си стари, ненужни вещи с цел почистване на имота си.

Поради силния вятър огънят е обхванал околните сухи треви и храсти и се е разпространил на площ около 250 дка извън селото, която е обработваема и необработваема земя. Изгоряла е и кирпичена постройка, собствеността на която е в процес на изясняване.

Сигнал за пожара е получен вчера малко след 14:00 часа. На място работиха четири екипа огнеборци.

По случая е образувано досъдебно производство.

