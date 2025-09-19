Задържаха фалшиви чанти и дрехи за над 40 хил. лв. на Капитан Андреево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 40 775 текстилни изделия, спортни обувки и чанти със знаци на търговски марки са задържани на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево" при два отделни случая, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Митници" в свиленградското митническо звено.

Стоките са иззети поради съмнение, че нарушени права върху интелектуалната собственост. Те са открити при проверки на входящото от Турция за България трасе в товарни автомобили, съобщава БТА.

По-голямото количество стоки, които са със съмнение, че са имитации на световни марки, е засечено на 11 септември в камион, шофиран от турски гражданин, превозващ групажна стока от Турция за Белгия. След отклонение на превозното средство за щателна митническа проверка, сред стоката, вписана в митническата декларация, са открити над 20 хил. тениски, панталони и спортни комплекти, повече от 13 хил. чифта чорапи, над 3 хил. мъжки ризи и бельо.

Открити са още и 180 чифта обувки и над 1600 чанти и портмонета.

Ден по-късно, при проверка на друг товарен автомобил, но превозващ стока от южната ни съседка към Полша, са установени 2834 текстилни артикула, носещи словни и фигуративни изображения на известни марки.

Разкритите артикули при двете проверки са задържани и в изпълнение на Европейски регламент, касаещ защита на интелектуалната собственост за тях ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

Предходният случай на разкрито от митническите служители на ГКПП "Капитан Андреево" голямо количество стоки с обозначения на световни марки поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, е от десети август т.г.

Общо 7657 артикула тогава бяха открити при проверка на товарен автомобил, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград на 14 август.

Според данните на Агенция „Митници", обявени през май т.г., за 2024 година на ГКПП „Капитан Андреево" са открити общо 1 255 516 фалшиви артикула, което е с 15 процента повече спрямо предходната 2023 година.