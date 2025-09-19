Мъжът, убил жена си в Крайници, имал условна присъда за документно престъпление

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кирил Иванов, обвинен за убийството на жена си в село Крайници, е имал условна присъда за документно престъпление. Това стана ясно от съобщение на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

В петък наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Иванов.

Той е обвинен в умишленото убийство на 25-годишната С.П., която бе намерена мъртва на 11 септември в село Крайници.

След убийството мъжът е бил обявен за общодържавно издирване, поради укриването му от органите на досъдебното производство.

На следващия ден Иванов е открит в село Дъбница с кола, която откраднал от Ресилово. При опит да бъде задържан той е опитал да се самоубие и е опериран по спешност.