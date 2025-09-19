ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия - голямото разочарование и за Стамболов, и з...

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21327308 www.24chasa.bg

Пожар горя в автосервиз край Монтана

Камелия Александрова

[email protected]

1428
Пожарна Снимка: Архив

Потушиха пожар в автосервиз край Монтана, съобщиха от полицейската дирекция.

Искрата пламнала преди полунощ на 17 септември. Тогава на тел.112 бил подаден сигнал за пожар. Обадилият се заявил, че гори автосервиз в местността „Лъката".

Веднага на мястото пристигнали два екипа пожарникари от Монтана, които загасили пламъците.

При произшествието е унищожена 15 кв.м спомагателна постройка, 3 кубика дърва за огрев, както и 15 квадратни метра термопанели. Благодарение на бързата и адекватна намеса на огнеборците, автосервизът е спасен.

За щастие при произшествието няма пострадали хора.

Пожарна

