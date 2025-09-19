България с трима медалисти от Space Camp – лагерът по модел на НАСА

Българските участници в международния космически лагер Space Camp (по модел на НАСА) се завърнаха с трима медалисти.

Раян Анефи от ОУ „Йордан Йовков" – Каварна спечели отличието „Outstanding Camper Award", една от най-престижните индивидуални награди в международния лагер Space Camp, съобщават от организацията.

Наградата се връчва на участника, който се е отличил най-много през целия лагер – не само с отлични умения и знания, но и с дух, лидерство, колегиалност и вдъхновение за останалите.

Другите два медала бяха завоювани от двама от стипендиантите на програмата – Ерика Генова (6. ОУ „Граф Н. П. Игнатиев", София), отличена с наградата Outstanding Camper, която се присъжда на най-активните и изявени участници във всяка лагерна група, и Иво Димов (СУ „Братя Петър и Иван Казимиреви", Банско), носител на наградата Right Stuff – най-високото индивидуално отличие в Space Camp Türkiye, връчвано на курсист, проявил лидерски качества, любопитство и отдаденост в програмата.

Тази година България беше представена от 100 ученици, над 40 от които получиха частични или пълни стипендии за участие. Получаването на тези стипендии беше възможно благодарение на доверието и щедростта на партньорите – Център за творческо обучение, Фондация „Лекови", Фондация „Лъчезар Цоцорков", Diamatix, както и общините Габрово, Русе и Козлодуй. Тази година се включиха и редица индивидуални дарители, чиито щедър принос превръща възможностите в реалност и открива нови хоризонти за българските ученици.

По време на програмата българските участници се срещнаха и работиха съвместно с връстници от САЩ, Китай, Великобритания, Франция, Полша, Испания, Гърция, Румъния, Грузия и други страни.

Българка получи награда лично от астронавта Робърт Гибсън в САЩ.

Йоана Старкова – алумни на българската програма за участие в Space Camp Турция – спечели медал в престижното състезание Top Gun по време на Aviation Challenge в U.S. Space & Rocket Center, Хънтсвил, Алабама. Отличието ѝ бе връчено лично от легендарния астронавт и пилот Робърт Гибсън – признание, което затвърждава пътя ѝ от първите стъпки в Space Camp Турция през 2022 г. до международната сцена днес.

Тогава Йоана завоюва титлата Outstanding Camper, а интересът ѝ към космоса и авиацията само се засили. Днес тя доказва, че мечтите, подкрепени с упоритост и талант, могат да изведат младите българи до световни успехи.

За Space Camp Turkey

Space Camp Turkey е един от двата космически центъра за обучение в света, създадени по модел на НАСА - провежда се в град Измир, Турция, и привлича млади таланти от цял свят с фокус върху STEAM обучението (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика). Основната цел на програмата е да мотивира младите хора от цял свят да преследват кариера в областта на науката и технологиите. Участниците развиват умения за работа в екип, за ефективна комуникация и за лидерски качества в динамична и вдъхновяваща среда. Лагерът продължава една седмица, като занятията включват работа с реални тренажори и симулатори, използвани при подготовката на астронавтите.

Младите "космонавти" обличат специални скафандри, изпробват движения в безтегловна среда, тренират в пилотската кабина на космическа совалка и дори проектират своя собствена колония на Марс. Тези реалистични мисии осигуряват незабравимо преживяване и ценни практически умения, вдъхновявайки участниците да разгърнат своя потенциал в сферите на науката и технологиите.