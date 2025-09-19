За 10 дни 21 618 снимани с превишена средна скорост

21 618 са заснетите нарушения на средната скорост от влизането в сила на правилата, показват данните на Агенция “Пътна инфраструктура”. Периодът е от 7 до 17 септември.

За момента не всички шофьори са глобени. Причината е, че АПИ само събира данните и изпраща записите, а санкциите са в правомощията на МВР. Именно “Пътна полиция” трябва да провери на кого са заснетите коли и да издаде глобите. Първите вече са издадени и връчени на нарушителите, дори има платени, казаха от МВР.

Сметките показват, че на ден има около 2100 нарушители на средната скорост. През първите 24 часа от работата на системата те бяха над 1300. Това обаче бе неделята на 7 септември, а 8-и бе неработен и вероятно по-малко хора са пътували. Рекордното превишение пък е на човек, карал по АМ “Тракия” с 220 км/ч при ограничение от 140. Той ще плати 1400 лв. и ще остане без книжка за 2 месеца.

На 8 извънградски участъка се следи за средна скорост. На магистрала “Тракия” това е отсечката между Вакарел и Ихтиман в двете посоки, както и между Цалапица и Радиново. На “Струма” камерите са разположени край Сандански и Дамяница, както и между Българчево и Покровник. По “Хемус” електронният контрол е при отсечките Девня – Игнатиево и Белокопитово – Каспичан. На АМ “Марица” камерите дебнат почти всяко движение – от Любимец през Момково до Свиленград и обратно, както и в участъка Харманли – Любимец.

Столичната Северна скоростна тангента също е с камери. Снимачки има между Илиянци и Чепинци в двете посоки. От тях не могат да избягат и пътуващите по първокласните пътища. На I-1 се снима между Слатино и Кочериново, на I-2 – между Струйно и Шумен, на I-3 – между Долни Дъбник и Телиш, а на I-4 – между Български извор и Сопот.

За средна скорост следят и общините. Данните обаче не са централизирани - няма статистика за общия брой засечени от тях нарушения, а са по общини.

Междувременно едно от навигационните приложения пусна предупреждения къде има камери за средна скорост. От А1 също излязоха със своя апликация. Тя не предупреждава за камери, а мери средната скорост на човек. Така той може да си направи сметка и да намали, за да не бъде глобен. А във фейсбук групите масово шофьори коментират къде да се спре за почивка, за да не се получи превишение на скоростта. Споделят се различни локации на бензиностанции и крайпътни заведения, които попадат в обхвата на камерите. Шофьорите пишат, че е най-добре човек да отиде до тоалетната, да си вземе кафе и да изпуши една цигара, преди да потегли отново.