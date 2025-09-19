ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия - голямото разочарование и за Стамболов, и з...

Премиерът и министърът на вътрешните работи наблюдават учение на "Гранична полиция" край Созопол

Снимка: Скрийншот от видео.

Премиерът Росен Желязков, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов наблюдават учение на "Гранична полиция" край Созопол, в което участват четири кораба и над 70 служители на дирекцията.

Учението се провежда в български териториални води и има за цел да демонстрира взаимодействието между морските, въздушните и бреговите сили при реални кризисни ситуации в морска среда, пише БТА.

Според сценария е постъпила информация, че кораб "Магелан" с бордови номер 516 се очаква да навлезе в български води. Засилено е наблюдението в компонент „синя граница", а дежурните сили са приведени в готовност. След като корабът не отговаря на сигналите и повикванията, е взето решение към района да бъдат насочени два допълнителни кораба – с номера 525 и 524.

В операцията са включени хеликоптер и безпилотна летателна система "Алфа", която следи движението на кораба в реално време. По сценарий от "Магелан" се изхвърлят пакети зад борда, в които се предлога, че има наркотични вещества. Плавателния съд, както и екипажът на борда му е задържан.

Снимка: Скрийншот от видео.

