Над 200 колеги, близки, приятели и двама депутати на поклонението на починалия полицай (Снимки)

Над 200 колеги, близки и приятели на починалия вчера по време на протеста в София полицай Ивайло Попов се събраха на поклонението му в църквата в Бистрица. То започна в 12 часа.

На поклонението пристигнаха и Елисавета Белобрадова от "Да, България" и Богдан Богданов от "Продължаваме промяната". Двамата дойдоха с кола, на чието задно стъкло бе залепен надпис в подкрепа на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев. Той гласеше "Днес е Благо утре си ти" (написано е без запетая). Не стана ясно дали това не е забранено заради намаляване на видимостта.

В четвъртък Попов, на 51 г., е бил пратен да пази протеста по разстановка. Около 7,15 ч внезапно се строполил, без да е имал сблъсък с протестиращи. Линейката пристигнала за 5 минути и го откарала жив в "Пирогов" за едва 120 секунди. Лекарите обаче не могли да спасят живота му.

Установени са тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на медицинските екипи не е било възможно да бъде спасен, съобщиха от спешната болница.

Попов е бил на служба в сектор "Метрополитен" към СДВР. Преди години получил инфаркт и му бил поставен стент. Прегледът му в МВР болница, който е на всеки 12 месеца, бил в началото на годината. Той не показал усложнения. Нещо повече, от 2021 година нямал и ТЕЛК. Освен това полицаят е издържал и изпитите си за физическа годност, които са всяка година.