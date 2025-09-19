Обвиненият за убийството на жена си в Крайници е с присъда за фалшива шофьорска книжка

36-годишният Кирил Иванов, обвинен в жестокото убийство на жена си в дупнишкото с. Крайници, е бил осъден за фалшива шофьорска книжка, научи "24 часа".

Окръжна прокуратура – Кюстендил се води досъдебно производство за убийство, извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие. На 11 септември в с. Крайници, община Дупница, в близост до дом на ул. „Захари Стоянов" била умишлено умъртвена 25-годишната Салина Патова. Жената бе открита с прерязано гърло, а жестокото убийство станало пред очите на трите й деца на 5, 8 и 10 г. След това мъжът й избягал, а на следващия ден е бил установен в района на с. Дъбница, община Гърмен, при управление на чуждо МПС, отнето от него в с. Ресилово, община Сапарева баня.

При опит да бъде спрян за проверка и задържан от служители на МВР, е направил опит да се самоубие, като си нанесъл прободна рана с нож в областта на врата. Непосредствено след това е бил приет по спешност за лечение в болница.

На Кирил Иванов, в присъствие на защитник, е предявено постановление за привличане в качеството на обвиняем и за задържането му за срок до 72 часа.

Днес наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо лицето.

Престъпното деяние, за което е обвинен, е извършил в изпитателния срок по предходно дело - за документно престъпление, по което е бил осъден с влязло в сила определение на Районен съд – Гоце Делчев от м. април 2025 г.

На 27 август 2024 г., около 21.20 часа, в с. Дъбница Иванов съзнателно се е ползвал от фалшиво свидетелство за управление на моторно превозно средство. Документът бил уж издаден от компетентните органи в Република Гърция на 06.09.2019 г. на името на Кирил Иванов. За съставянето на фалшивия документ прокуратурата и съда не търсят наказателна отговорност от притежателя му. Книжката менте била представена на двама автоконтрольори от РУ Гоце Делчев, които го спрели за проверка, докато шофира "Фиат".

Мъжът е признал вина и сключил споразумение с прокуратурата, одобрено от съда. Наказанието му е 6 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок.