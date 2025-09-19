ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия - голямото разочарование и за Стамболов, и з...

Блъснаха двама пешеходци в Пловдив, докато пресичат по правилата

24 часа Пловдив онлайн

Пешеходна пътека Снимка: Архив

Двама пешеходци са пострадали при произшествия вчера в Пловдив, съобщават от МВР. Първият сигнал постъпил в сектор „Пътна полиция" около 9,20 ч. – на кръстовище между бул. „Източен" и бул. „Шести септември" лек автомобил БМВ отнел предимството и ударил пресичащ на пешеходна пътека мъж на 59 години. Пет часа по-късно екип на сектора бил насочен към кръстовище между ул. „Богомил" и ул. „Иларион Макариополски", където по идентичен начин лек автомобил от същата марка блъснал 70-годишна жена. Двамата пострадали са оставени под лекарско наблюдение в болница. Шофьорите, на 51 и 20 години, са изпробвани за употреба на алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. Те са задържани за 24 часа.  Работата по образуваните досъдебни производства продължават служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".

