Блъснаха двама пешеходци в Пловдив, докато пресичат по правилата

Двама пешеходци са пострадали при произшествия вчера в Пловдив, съобщават от МВР. Първият сигнал постъпил в сектор „Пътна полиция" около 9,20 ч. – на кръстовище между бул. „Източен" и бул. „Шести септември" лек автомобил БМВ отнел предимството и ударил пресичащ на пешеходна пътека мъж на 59 години. Пет часа по-късно екип на сектора бил насочен към кръстовище между ул. „Богомил" и ул. „Иларион Макариополски", където по идентичен начин лек автомобил от същата марка блъснал 70-годишна жена. Двамата пострадали са оставени под лекарско наблюдение в болница. Шофьорите, на 51 и 20 години, са изпробвани за употреба на алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. Те са задържани за 24 часа. Работата по образуваните досъдебни производства продължават служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".