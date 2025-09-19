ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делян Пеевски с остро писмо към Росен Желязков – иска спешни мерки за проблемите с водата за хората

Делян Пеевски Снимка: Пресцентър на ДПС

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС - Ново Начало Делян Пеевски се обърна към премиера Росен Желязков с остро писмо. 

В него той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места. Лидерът иска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него.

„Затова настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората", се казва в писмото.

В писмото се изисква още ясен график със срокове за мерките и действията, които Министерски съвет, МОСВ и МРРБ са предприели и ще предприемат за разрешаване на кризата с безводието в Плевен, Ловеч и другите населени места. 

