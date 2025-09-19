Желязков: Домашните ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме (Обновена)

Няма да се ограничават количествата вино и ракия, които могат да се произвеждат в домашни условия, посочи Желязков

Правителството получи ново доверие, коментира премиерът Росен Желязков пред журналисти в Созопол, където участва в учението „Синя граница".

Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители, добави той относно петия вот на недоверие срещу кабинета, който бе отхвърлен вчера.

Премиерът благодари за подкрепа на партиите, част от управляващото мнозинство – ГЕРБ – СДС, "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ", както и на „ДПС-Ново начало", въпреки че официално формацията не е част от мнозинството, съобщават от МС.

По повод дебатите в парламента, премиерът изтъкна, че са неща, чувани и през 2024 година, и през последните дни, но не се е чуло по какъв начин разделението на властите трябва да намери подкрепа от страна на политиците в България.

Разбрахме, че като че ли политическата класа търси решаване на политически въпроси не в парламента, а на улицата, правосъдието трябва да се раздава не в съдебната зала, а другаде, че институциите не си взаимодействат, допълни Росен Желязков.

Според него картината е друга - има нужда от стабилност, за да се адресираме проблемите там, където им е мястото и в рамките на конституционно установения ред. Само така може да се посрещнат нуждите на обществото, като се започне от работеща икономика, през доходи до работеща съдебна система, посочи премиерът.

Предложените промени в законодателството относно службите за сигурност ще бъдат коментирани едва след като преминат през необходимите обсъждания в пленарната зала и съответните парламентарни комисии, каза още Росен Желязков в Созопол. Повод за коментара му са законодателни изменения, които бяха приети на първо четене във вътрешната парламентарна комисия и които предвиждат председателите на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване" (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции" (ДАТО) да се избират с решение на Народното събрание и да не се назначават с указ на президента. Предложенията са на депутати от управляващата коалиция.

"В момента се коментира законодателно предложение, което не е преминало през залата. Нека видим дебата и резултата от него, преди да го обсъждаме в детайли", допълни премиерът.

Той припомни, че още по време на управлението на Кирил Петков коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" е внесла предложение началниците на службите да се назначават от Министерския съвет по предложение на министър-председателя. "Това беше тяхна инициатива тогава – нека не се забравя", подчерта Желязков.

По думите му текущите действия са част от съгласувателна процедура, като правителството е направило предложение до президента преди няколко дни. "Отговорът дойде чрез главния секретар – президентът не е съгласувал визираните кандидатури", добави премиерът.

Попитан от журналисти за предложението на МЗХ за намаляване на количествата вино и ракия, които може да се произвеждат в домашни условия, премиерът заяви: „Категорично, това няма да стане. Считаме, че това е посегателство върху изконния бит на българина и е недопустимо", допълни той.

Земеделското министерство е публикувало за обществено обсъждане такова предложение, без то да е било предварително съгласувано в управляващото мнозинство, поради което министър-председателят е наредил на министър Тахов то незабавно да бъде свалено.

Заедно с Желязков в Созопол бе и министър Даниел Митов по повод учението „Синя граница" на Главна дирекция „Гранична полиция". Те наблюдаваха от борда на граничен патрулен кораб "Балчик" действия срещу трансграничната престъпност по море - практически задачи по гранично наблюдение и взаимодействие на всички звена в Регионална дирекция „Гранична полиция" – Бургас, а също и на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение", за преследване и задържане на кораб-нарушител. Корабът "Балчик" е зачислен в щата на ГДГП през лятото на 2023 година и участва в наблюдението на морската ни държавна граница, а също и в съвместни операции на Европейската агенция за гранична и брегова охрана - Frontex.