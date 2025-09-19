Ограничават тировете по магистралите в почивните дни, следят засилено за алкохол, наркотици и скорост

От 7 септември насам са установени повече от 24 700 нарушения на средната скорост, съобщи зам.-шефката на отдел "Пътна полиция" комисар Мария Ботева

Водачите да не погазват ограниченията, за да си спестят разходите за фишове и да купят нещо на семействата си, призова тя

Ограничения за движението на товарни автомобили над 12 тона по автомагистралите "Тракия", "Струма" и "Хемус" от 0 до 87 км се въвеждат в различни периоди през почивните дни. Те ще са в сила днес от 17 до 20 ч., утре от 8 до 12 и в понеделник, на официалния празник - от 14 до 20 ч. Това съобщи от Пловдив зам.-началникът на отдел "Пътна полиция" в Главна дирекция "Национална полиция" комисар Мария Ботева.

От днес ще се извършва и засилен линеен контрол, като служители на реда ще се движат редом с шофьорите в трафика. "Няколко участъка на АМ "Тракия", макар и в посока София, ще бъдат с въведена временна организация на движението за безопасността на участниците във връзка с осъществявани ремонти и допълнителни дейности", посочи още комисар Ботева. Повече униформени ще помагат за напускането на населените места в петък и събота, а в понеделник - за връщането на хората по градовете, като само служителите на "Пътна полиция" ще са над 200 на денонощие.

"В допълнение, за да засилим контрола навсякъде, включително в малките населени места, от тази вечер до неделя вечер се предвижда специализирана полицейска операция за алкохол, наркотици, неправоспособност и скорост, като ще бъдат използвани всички технически средства", каза Мария Ботева.

По думите ѝ от 7 септември до днес са установени повече от 24 700 нарушения на средната скорост. В първите 10 дни след въвеждането на новите правила за движение по пътищата са били съставени над 26 500 фиша за нарушения, за които не се предвижда отнемане на книжката, както и над 10 000 акта. В същия период са били проверени 13 142 пешеходци, но комисар Ботева посочи, че не всички са били глобени.

"По отношение на това колко са установените нарушения с издадени за тях електронни фишове от началото на годината до 17 септември - повече от 1 199 000, а над 333 000 пешеходци са проверени", каза зам.-шефката на "Пътна полиция". Тя призова шофьорите да спазват ограниченията и да не се интересуват от размера на санкциите, а от правата и задълженията си. "Бих предизвикала всички да покажат, че могат да шофират като не нарушават средната скорост и да запазят за себе си разходите. Вместо да ги дават за електронни фишове, да купят нещо за семейството си", заяви Мария Ботева.

По думите ѝ не се наблюдава зачестяване на катастрофите след въвеждането на правилата за средна скорост. Тя призова шофьорите да не се разсейват, докато карат, защото така няма да се налага рязко спиране.

Заради очакваното хубаво време през почивните дни в "Пътна полиция" отново очакват натоварено движение по пътя към Гърция. Комисар Ботева съветва водачите да се информират за това какво е движението и да избират гранични пунктове, където трафикът е по-лек.