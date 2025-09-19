На първо четене: председателят на НСИ вече ще се избира от Народното събрание

Мандатът на сегашното ръководствпо ще бъде прекратен и до месец парламентът трябва да избере ново

Председателят и тримата заместник-председатели на Националния статистически институт да се избират от парламента, вместо както е досега от Министерския съвет, приеха депутатите на първо четене с промени в Закона за статистиката.

Вносители на предложението са ГЕРБ-СДС, "БСП - Обединена левица" и ИТН. А в мотивите му се посочва, че с промяната ще се гарантира независимостта на националния статистически орган на държавата. Промените предвиждат още мандатът на сегашното ръководство да бъде прекратен и до месец парламентът да избере ново.

Вчера шефът НСИ Атанас Атанасов съобщи, че е получил заплаха за живота си. В профила си във Facebook той написа: „Тази вечер получих поредната заплаха на официалния имейл като председател на НСИ - Национален статистически институт. Случайно ли е, че в петък в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!"

"Шибаняк, за измамата с инфлацията ще ти подготвим тържествен прием в Казичене съвсем скоро, малоумнико", гласи заплахата.

"Прекалявате, започвате да махате всички наудобни в България. Това е законопроект внесен от група народни представители, не от правителството, нямаше обществено обсъждане, никой не го представи. Така възниква една диктатура, сменят се неудобните хора без аргументи", ядоса се Мартин Димитров от "Да, България". И попита: "Докъде ще стигнат вашите репресии, целия бизнес ли ще прогоните, всички ще вкарате в затвора ли?"

"НСИ е институция с 100-годишна история. В тази история той винаги е бил ръководен от професионалисти. Г-н Атанасов беше избран от ръководителката на Евростат, и от предишния шеф, който ръководи 8 години. В този законопроект ме притеснява, че няма становище на Министерския съвет, не знаем премиерът какво мисли за тази смяна, не знаем правителството къде стои по това предложение. Виждаме, че в много спешен порядък някои иска да смени шефа на статистиката преди да му е изтекъл мандатът с неясни мотиви, без да знаем мнението на правителството", коментира и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев и изрази притеснението си, че това може да ни спъне членството в ОИСР.

"Както има една приказка - уморените коне ги застрелват. Сега имаме един председател на статистиката, който свърши мръсната поръчка да фалшифицира има ли в България инфлация, за да влезем в еврозоната", разкритикуваха шефът на НСИ от "Възраждане". Според Цончо Ганев Атанасов е назначен и това бърка в очите на Пеевски и Борисов. "Най-вече на Пеевски и не е удобно той да е там. Не е нормално само защото до вчера са ти изпълнявали мръсните поръчки, днес да го сменяш с друг, който да върши същата работа. Целта е Пеевски да овладее и статистиката", заподозря Ганев.

От "Велечие" също изразиха своето недоволство от така направените предложения. Според тях, той превръща един независим орган в парламентарно зависим.

От управляващото мнозинство нямаше коментари по законопроекта.