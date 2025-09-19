Тийнейджър и дете откраднаха служебен бус на куриерска фирма в Пещера

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пещерски полицаи установиха самоличността на тийнейджър и непълнолетен, извършили кражба на микробус и по-късно го изоставили в родопското градче. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

В управлението се получил сигнал от управителя на местен офис на куриерска фирма. Той съобщил, че ден по-рано неизвестни са откраднали паркиран пред офиса служебен микробус „Фолксваген". Малко по-късно возилото било намерено до площадка за депониране на отпадъци край Пещера.

След проведеното разследване местните криминалисти установили, че автоапашите всъщност са 19-годишен младеж от пазарджишкото село Звъничево и негов 14-годишен съучастник от Пещера. По случая се води досъдебно производство под надзора на прокуратурата в Пазарджик.