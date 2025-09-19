ДБ обвиниха МВР, че бездейства по казус със запалени турски боклукчийски камиони

Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов обвиниха МВР, че бездейства по казус със запалени камиони на турска фирма, която трябваше да поеме почистването на т.нар. 6-ти район в София - за Красно село и Люлин.

На брифинг в парламента двамата обявиха, че 4 камиона, оставени на охраняем паркинг в столицата са били запалени. Вчера пък, най-голямата турска фирма се е отказала от спечелената поръчка за София и така сделката отивала за фирма, "приближена до Таки".

Ще ви покажем какво е завладяната държава в действие, в най-големия град, столицата на България, започна Мирчев. И напомни, че вече са минали процедурите по избор на сметопочистващи фирми за отделните зони в София. Още тогава имаше индикации, че фирма, свързана с небезизвестния Таки ще участва в тези търгове. На първия за 6 зона се включва най-голямата турска фирма. По закон тя трябва да предостави камиони за почистване, те са паркирани на паркинг в София. 4 от камионите й са подпалени. А фирмата вчера, когато се отвориха офертите, отказа участие. Остава един участник, който печели, компания свързана с Таки", заяви депутатът от ДБ.

Той показа и снимки от палежа на камионите - от паркинг в района на летището. По думите му два месеца след сигнала МВР не е предприело нищо, за случая знаел и вътрешният министър Даниел Митов. По случая има и видеозаписи, но движение нямало никакво. На въпрос откъде знаят, че не се води разследване, Мирчев заяви: Няма го в сводките на МВР и няма информация по този случай.

Божанов каза, че на записите се виждат хора. По НПК пък имало 2 месеца срок и до сега е можело да има привлечени обвиняеми. Дали само МВР бездейства, или и прокуратурата - този въпрос го оставяме на органите да отговорят, добави той. Мирчев пък се закани да подадат сигнал.

Мирчев посочи, че до сега боклукът в този район е извозван за 144 лв. на тон, общината е дала прогнозна цена от 200 лв. на тон, а "фирмата на Таки дава 420 лв. на тон". Той пресметна, че до момента са се давали 66 млн. за 5 г., сега ще се дават 188 млн. лв. само за една зона. Затова било и сплашването. "Във всяка зона има и други участници, с всички от тях е действано по един начин. Близка до Таки, ключова фигура една митра Белингата, с доста силовашки действия като от 90-те години, са принуждавали фирмите една по една да се отказват от участие в търговете за боклука в София", настоя депутатът.

Днес в България имаме банда от мутри, които палят и бият хора, мародерстват, крадат стотици милиони лева, каза Мирчев.

Божанов обясни с медийно разследване защо твърдят, че фирмата, която остава за зоната, е свързана с Таки. "Връзката не е един човек разказа. Фирмата е била собственост на Новита холдинг груп, която по всички показатели е свързана с лица на Таки, Къро и всички негови съдружници в предишните му деяния. Прехвърлена е преди няколко месеца на управителя", заяви той. Според него турците нямало да се откажат от поръчката, ако не знаят, че "зад Таки стои държавата, завладяната държава, зад която стои Пеевски".