Министър Дилов: Икономиката ни поддържа стабилен р...

ДБ обвиниха МВР, че бездейства по казус със запалени турски боклукчийски камиони

Павлета Давидова

Лидерите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев Снимка: Юлиян Савчев

Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов обвиниха МВР, че бездейства по казус със запалени камиони на турска фирма, която трябваше да поеме почистването на т.нар. 6-ти район в София - за Красно село и Люлин.

На брифинг в парламента двамата обявиха, че 4 камиона, оставени на охраняем паркинг в столицата са били запалени. Вчера пък, най-голямата турска фирма се е отказала от спечелената поръчка за София и така сделката отивала за фирма, "приближена до Таки".

Ще ви покажем какво е завладяната държава в действие, в най-големия град, столицата на България, започна Мирчев. И напомни, че вече са минали процедурите по избор на сметопочистващи фирми за отделните зони в София. Още тогава имаше индикации, че фирма, свързана с небезизвестния Таки ще участва в тези търгове. На първия за 6 зона се включва най-голямата турска фирма. По закон тя трябва да предостави камиони за почистване, те са паркирани на паркинг в София. 4 от камионите й са подпалени. А фирмата вчера, когато се отвориха офертите, отказа участие. Остава един участник, който печели, компания свързана с Таки", заяви депутатът от ДБ.

Той показа и снимки от палежа на камионите - от паркинг в района на летището. По думите му два месеца след сигнала МВР не е предприело нищо, за случая знаел и вътрешният министър Даниел Митов. По случая има и видеозаписи, но движение нямало никакво. На въпрос откъде знаят, че не се води разследване, Мирчев заяви: Няма го в сводките на МВР и няма информация по този случай.

Божанов каза, че на записите се виждат хора. По НПК пък имало 2 месеца срок и до сега е можело да има привлечени обвиняеми. Дали само МВР бездейства, или и прокуратурата - този въпрос го оставяме на органите да отговорят, добави той. Мирчев пък се закани да подадат сигнал.

Мирчев посочи, че до сега боклукът в този район е извозван за 144 лв. на тон, общината е дала прогнозна цена от 200 лв. на тон, а "фирмата на Таки дава 420 лв. на тон". Той пресметна, че до момента са се давали 66 млн. за 5 г., сега ще се дават 188 млн. лв. само за една зона. Затова било и сплашването. "Във всяка зона има и други участници, с всички от тях е действано по един начин. Близка до Таки, ключова фигура една митра Белингата, с доста силовашки действия като от 90-те години, са принуждавали фирмите една по една да се отказват от участие в търговете за боклука в София", настоя депутатът. 

Днес в България имаме банда от мутри, които палят и бият хора, мародерстват, крадат стотици милиони лева, каза Мирчев.

Божанов обясни с медийно разследване защо твърдят, че фирмата, която остава за зоната, е свързана с Таки. "Връзката не е един човек разказа. Фирмата е била собственост на Новита холдинг груп, която по всички показатели е свързана с лица на Таки, Къро и всички негови съдружници в предишните му деяния. Прехвърлена е преди няколко месеца на управителя", заяви той. Според него турците нямало да се откажат от поръчката, ако не знаят, че "зад Таки стои държавата, завладяната държава, зад която стои Пеевски".

Лидерите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев

