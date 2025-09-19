Проектът на закона за ограничаване на домашното вино и ракия ще бъде преразгледан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Предложеният от министерството на земеделието проектозакон за виното и спиртните напитки, който предвиждаше ограничаване на количеството домашно произведена ракия и въвеждаше изискването тя да се прави само от отгледани от производителя плодове, е свален от обществено обсъждане. За това съобщи Министерството на земеделието и храните.

Получените до момента коментари и позиции, особено от страна на малки производители, са сигнал, че е необходимо допълнително обсъждане и уточнение на част от текстовете.

Реакцията на Министерството на земеделието и храните идва след коментар по темата на Росен Желязков.

„Категорично, това няма да стане. Считаме, че това е посегателство върху изконния бит на българина и е недопустимо", допълни той.

Земеделското министерство е публикувало за обществено обсъждане такова предложение, без то да е било предварително съгласувано в управляващото мнозинство, поради което министър-председателят е наредил на министър Тахов то незабавно да бъде свалено, посочи премиерът.

За очертаващия се проблем съобщи първо "24 часа". Промените предвиждаха да могат да се произвеждат до 500 литра вино и 30 литра ракия за домашна употреба. Това се отнася за физическите лица, които не са регистрирани като винопроизводители.

Досега разрешеното количество беше 1000 кг, или около 700 литра алкохол. Целта на новите изменения е да се свие производството на нерегламентирано вино.

Към момента регистрираните малки обекти за дестилиране, както е официалното название на казанджийниците, са около 1500.

По закон домашна ракия може да се вари само в тях, и то при спазване на строги правила. Всяко семейство има право да извари до 30 литра ракия от собствени плодове. За това количество се

В тази връзка Министерството ще инициира допълнителен диалог с представителите на сектора, включително и със заинтересовани лица, за които домашното производство на вино е традиционна дейност, за да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции.

След провеждане на допълнителни консултации със заинтересованите страни, законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

Министерството на земеделието и храните отговаря за политиката по отношение на производството на вино, както и за упражнявания контрол в лозаро-винарския сектор. Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката и индустрията.