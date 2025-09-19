КЕВР определи компенсации за битовите потребители на електроенергия за август

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи размера на компенсациите за месец август 2025 г., които ще покрият част от разходите на битовите крайни клиенти за закупена електроенергия от крайните снабдители, съобщиха от пресцентъра на регулатора.

Това е част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, заложен в промените на Закона за енергетиката, които са в сила от 1 юли 2025 година, пише БТА.

От регулатора отчитат, че през август дружествата доставчици са закупили електроенергия на борсовия пазар на по-високи цени от определената базова стойност от 140,03 лв. за мегаватчас, като разликата се покрива чрез компенсации, които се изплащат от Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

За периода 1 - 31 август компенсациите са определени както следва: 49,37 лв./ мегаватчас (без ДДС) за битовите клиенти на "Електрохолд Продажби" ЕАД; 49,55 лв. за мегаватчас (без ДДС) за битовите клиенти на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД; 49,55 лв. за мегаватчас (без ДДС) за битовите клиенти на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД; 4,74 лв. за мегаватчас (без ДДС) за битовите клиенти на "ЕСП Златни пясъци" ООД.

От регулатора припомнят, че компенсациите се определят като разлика между среднопретеглената цена на закупените количества на борсовия пазар на електрическа енергия от дружествата и определената с решение на КЕВР базова стойност на електрическата енергия за 1 мегаватчас.

Комисията прилага и специални корекционни механизми, с които цели да предотврати възможни злоупотреби от страна на енергийните дружества.