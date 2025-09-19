Митов: Показахме готовност за действия и по морската ни граница

Днес наблюдавахме учение на „Гранична полиция", което показа готовността за действия и по морската граница на България – външна граница на ЕС.

Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов, след като днес заедно с премиера Росен Желязков бяха в Созопол по повод учението „Синя граница" на Главна дирекция „Гранична полиция". Те наблюдаваха от борда на граничен патрулен кораб "Балчик" действия срещу трансграничната престъпност по море.

"Когато кажем, че България е външна граница на Европейския съюз, обикновено си представяме оградата по българо-турската граница. Но трябва да напомним, че имаме и морска граница и тя трябва да се пази по същия адекватен и добре обезпечен начин, както сухопътната граница. Затова днешното учение не е просто демонстрация, а още веднъж показва професионализма на граничните полицаи, които охраняват морската граница. Те преминават през обучение за координация и демонстрация на способностите си – задържане на кораби, особено такива, които се опитват да пренасят наркотични вещества. Това са реални ситуации от практиката на „Гранична полиция", включително и през юли – преследвания на кораби, арести, иззети наркотици.

Такива учения са полезни именно в тази посока. Необходимо е политическото ръководство и правителството да демонстрират подкрепата си за работата на „Гранична полиция". А по оценка на професионалистите няма как да се даде друга оценка, освен положителна – и през лятото имаше реално задържани хора, реално задържани количества наркотици. Естествено, добрата координация с турските ни съседи също трябва да се отбележи, защото без нея няма как да постигнем необходимото ниво на контрол", казва Митов.