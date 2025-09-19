За шест месеца 19 деца са търсили Спешна помощ, след прием на наркотици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През първите шест месеца на годината 263-ма варненци са имали нужда от лекарска помощ, след прием на наркотични вещества, съобщи началникът на общинската дирекция „Превенции" Светлана Коева.

Тя уточни, че в 19 от случаите е ставало дума за деца под 18 години, пише БТА.

Над половината от инцидентите са предизвикани от комбинирана употреба на наркотици, допълни Коева. По думите ѝ в 100 от случаите не е било ясно какво точно е приел потърпевшият. Най-много от пострадалите са ползвали опиоиди, включително фентанил. Лекарите са оказали помощ и на пациенти след прием на медикаменти, кетамин и канабис.

Регистрираните случаи на употребили канабиноиди, включително чрез вейп устройства, заради които е търсена Спешна медицинска помощ, са 15.

От нуждаещите се от лекар, 108 са били настанени в болница, каза още Коева. Статистиката сочи, че въпреки усилията на медиците, трима не са оцелели.

Община Варна ще продължи различните програми за превенция сред учениците в града и през следващата година, допълни Коева.

По думите ѝ предстои да стартира нова програма, насочена към децата от първи до 4-ти клас.

Акцентът ще бъде превенцията на агресивното поведение сред най-малките ученици, тъй като според психолозите, тези, които по-трудно се адаптират към училищната среда, по-лесно посягат към наркотиците, посочи Коева.

Тя уточни, че новата програма предвижда обучение на учителите, като ще започне пилотно в две училища. След това поетапно ще бъдат обучени всички преподаватели от начален етап.

Общинската програма за ученици от пети до седми клас, която се реализира във Варна, е уникална за страната, каза още Коева. Разработени са учебни тетрадки за всяко дете, а за учителите – ръководства.

Хубавото е, че чрез тетрадките темите достигат и до родителите, посочи Коева и уточни, че програмата се прилага в 18 училища във Варна.

Тя допълни още, че в гимназиите се работи най-вече чрез метода „връстници обучават връстници", а дирекцията разчита на много доброволци.

Данните за употребата на наркотици и начините за борба с тях бяха дискутирани днес на съвместно заседание на Общинския съвет по наркотичните вещества, Местната комисия за борба с трафика на хора, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН.

Срещата събра представители на правоохранителни и правораздавателни институции, администрацията, училища, социални и здравни заведения, на гражданския сектор.

Надежда Русева, инспектор в сектора за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в дирекцията на МВР във Варна, отчете, че при летните нощни полицейски акции в заведенията са хванати 250 непълнолетни деца без придружител. На всички родители са съставени актове.

Такива са написани и на шест заведения, в които се е продавал алкохол на подрастващи. Русева посочи, че много родители не знаят, че от миналата година са длъжни да подписват декларация по образец всеки път, когато пускат непълнолетното си дете след 22:00 часа с пълнолетен придружител, дори той да е техен брат, сестра или роднина. Според нея има деца, които през лятото са хващани в заведение повече от веднъж.

Димитър Василев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора, допълни, че на 7 октомври във Варна ще пристигне ескейп стая на колела. Събитието е част от образователна кампания за повишаване информираността на обществото.

По думите на Василев стаята е оформена така, че да пресъздаде автентично условията на живот на жертвите на трафик, а тези, които влизат, могат да съпреживеят безизходното им положение.