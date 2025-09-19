Красимир Вълчев за изпитите след 7 клас: Нито едно понятие няма да се изисква. Ще има допълнителни 15 мин.

Колкото по-висок е процентът време за разсейване пред екрани, толкова по-ниски са резултатите по математика, подчерта образователният министър

Това ще си остане изпит по математика, няма да е изпит по математика и изпит по химия, физика и биоогия. Ще е само по математика.

Така образователният министър Красимир Вълчев отговори на притесненията на депутатката от ДБ Елисавета Белобрадова, предизвикани от промените в интегралния изпит след седми клас. Той посочи, че през последните седмици е говорил много за изпита, но явно все още има нужда от това.

"6 от 24 задачи ще са с елементарни задачи от природните науки. За да се види дали разбират основни понятия като смес, киселинност, отражение на светлината... Неща които трябва, ако учат с разбиране, без частни уроци, основно в 7 клас, да са го усвоили. Много по-малко знания ще се изискват от тези в учебните програми. няма да се изисква физичен закон или уравнение наизуст. Няма да се изисква да знаят закона на Даул-Ленц. Нито едно понятие няма да е изисква", категоричен бе Вълчев. 6 от 24 задачи, ще са по-практични, допълни той.

В новия изпит може да има задачи с волт, киловат час и др - "неща, които всеки човек трябва да знае".

"Целта не е да направим изпита по-труден, напротив, изпитът ще е по-лесен. Ако погледнете публикуваните модели, те са относително по-лесни", каза министърът. А в специална директория на сайта на министерството скоро ще бъдат публикувани още примерни задачи.

Освен това продължителността на изпита ще бъде удължена с 15 минути.

Целта на измененията е да се даде сигнал към учениците, че трябва да учат с разбиране и да решават практически задачи. Министърът посочи, че затрудненията с практическите задачи са една от причините за резултатите по Пиза - децата решават сложни задачи в час, а не могат да трансформират практически задачи.

Няма нужда от частни уроци по математика, химия или биология, увери министърът.

Той отбеляза, че е трудно като се работи с 25 деца. "Имаме проблем с амбициозните учебни програми, това е факт, но не бива да обвиняваме системата, има и поколенчески дефицити", отбеляза министърът.

Той бе категоричен, че промяната не е изненада и напомни, че измененията са анонсирани отдавна. Много от знанията в него пък се усвоявали с натрупване още в началните класове. Според него измененията са една от крачките в минаването към по-практични избори.

Колкото по-висок е процентът време за разсейване пред екрани, толкова по-ниски са резултатите по математика, подчерта образователният министър.