И съдия Георги Ушев се отвежда от мярката на Благомир Коцев, адвокатите пускали сигнали срещу него

Апелативният съдия Георги Ушев се отвежда от мярката на варненския кмет Благомир Коцев, съобщават от съда. Той е един от тримата в състава, който във вторник трябва да реши окончателно дали Коцев ще остане задържан под стража или ще бъде освободен с по-лека мярка за неотклонение. Заседание трябваше да има през тази седмица, но последва отвод на състава, след което се падна на този, в който е Ушев.

"През последните няколко години, членове на адвокатската кантора, защитаваща обвиняемия, са предприемали различни действия срещу мен в качеството ми на съдия, включително и подаване на сигнал с искане да ми бъде наложено дисциплинарно наказание. Поради тези обстоятелства и предвид обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение на конкретния обвиняем, и за да предотвратя всякакви съмнения в безпристрастността ми, като член на съдебния състав, считам, че спрямо мен е налице пречка за участието ми в разглеждане на делото и се налага да се отведа", пише в разпореждането си съдия Георги Ушев.