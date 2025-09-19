Откриха незаконни сметища в Йоаким Груево и Цалапица

Дадени са предписания за почистване

Две нерегламентирани сметища са установили екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив. Проверките са извършени след сигнали и жалби, като служителите са били сезирани от народни представители и медийни публикации, съобщиха от РИОСВ.

Първият екип, съвместно с представители на община Стамболийски, проверил терен в землището на село Йоаким Груево, разположен в непосредствена близост до коритото на река Въча. На място е установено нерегламентирано изхвърляне на купчини с отпадъци на площ 2-3 дка, за което на кмета на общината са дадени предписания за почистване.

Втората проверка била в землището на село Цалапица, община "Родопи". Там е констатирано голямо нерегламентирано сметище, разположено върху частни имоти (лозя), непосредствено до Пазарджишко шосе. Установени са големи изкопи, в които вероятно се загробват отпадъци. Проверката се провежда съвместно с представители на "Икономическа полиция" и община "Родопи". От страна на кмета Павел Михайлов вече е дадено предписание на собствениците за почистване, както и е поискано засилено полицейско присъствие от Районното управление в Стамболийски, за да се предотврати допълнително замърсяване.

От РИОСВ – Пловдив уверяват, че инспекцията предприема всички необходими действия в рамките на своите правомощия за преустановяване на замърсяването и за поемане на отговорност от страна на нарушителите.