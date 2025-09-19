Най-голямото горско предприятие в България е отново с нов директор

Освободен от поста си е директорът Южно централно държавно предприятие инж. Здравко Бакалов. Предприятието е най-голямото в страната и управлява гори в Смолянска, Пловдивска, Пазарджишка и Кърджалийска области. В ЮЦДП попадат 28 държавни горски стопанства и осем държавни ловни стопанства.

На негово място е назначен инж. Ботьо Арабаджиев, който също е управлявал предприятието от създаването му през през 2011 г. до 2021 г..

Според Бакалов ЮЦДП със седалище в Смолян е единственото от шестте държавни горски предприятия в страната на печалба с 2 милиона лева, а останалите са с по 2-3 милиона загуба.

