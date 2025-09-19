Здравната каса сигнализира ГДБОП за фишинг измами

Ръководството на Националната здравноосигурителна каса уведоми Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и дирекция "Киберпрестъпления" в МВР за продължаващите опити за измама от името на НЗОК.

Това съобщиха от НЗОК, органите на МВР са информирани за установените от НЗОК модели на измама по e-mail и чрез sms. Препратени са получените в Здравната каса сигнали от граждани за извършване на проверка по компетентност, предава БТА.

Изпратени са писма и на собствениците на популярни български платформи за предоставяне на e-mail кореспонденция. В тях са информирани, че техните услуги се използват за фишинг атаки с цел подвеждане на потребителите им и неправомерно придобиване на лични данни и/или финансови средства. От компаниите се очаква да предприемат необходимите действия за блокиране и ограничаване на подобен тип електронни писма.

По този начин ще се предотвратят измами и ще се защитят потребителите им.

От НЗОК припомнят, че институцията уведомява пациентите чрез съобщения само за статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарства, заплащани от Касата, за издадените от лекарските консултативни комисии протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти, както и за издадените от Здравната каса одобрения по постъпилите заявления.

За продължаващи опити за измама от името на НЗОК съобщиха вчера от институцията, посочвайки, че са получени множество сигнали от граждани за получаване на есемес от името на здравната каса. Съобщенията „информират" за готовност за възстановяване на средства.