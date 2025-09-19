От 20 ноември започва работа „зелената зона“ във Варна

От 20 ноември във Варна ще заработи „зелената зона" за паркиране, съобщи днес заместник-кметът Илия Коев.

От днес до старта на зоната гражданите, живеещи в обхвата ѝ, ще имат възможност да подават заявления за локалното платено паркиране.

Те ще се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа в двата информационни центъра на „синята зона", обясни директорът на общинското предприятие „Общински паркинги и синя зона" Добромир Арнаудов, пише БТА.

Документите ще могат да се подават и онлайн на сайта на дружеството. Електрическите автомобили паркират безплатно в зоната, но собствениците на тези от тях, които не са с регистрация ЕА, ще трябва също да подават заявление.

Цената е същата като за „синята зона" – 5 лева на месец или 55 лева на година, ако се плати за целия период. За втори автомобил годишната цена е 110 лева. „Зелената зона" ще функционира само в работните дни от 9 до 19 часа. За разлика от „синята зона", където максималният престой е три часа, в „зелената зона" той ще е 5 часа. Цената е еднаква и за двете зони – 1 лев на час и 16 лева за цял ден.

Местата в „зелената зона" ще са малко над 10200, 580 от тях са за хора с увреждания. Арнаудов изрази надежда през следващата година в зоната да се изградят поне 21 зарядни станции за електромобили, колкото са те в „синята зона".

През двата месеца до началото на функционирането на зоната се предвижда да бъдат отстранени проблеми в нея, ако има, да се подновят знаците, маркировката и др., каза още Илия Коев. През последния месец преди старта на „зелената зона" неправилно паркиралите в нея ще бъдат санкционирани с фиш.