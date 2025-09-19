ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Георгиев: Жертвите на домашно насилие тря...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21328650 www.24chasa.bg

Отложиха делото за смъртта на Сияна, ще събират допълнителни доказателства

2028
Николай Попов, баща на убитата в катастрофа Сияна.

Делото за катастрофата с 12-годишната Сияна бе отложено за 17 октомври от 10:00 часа с цел събиране на допълнителни доказателства, стана ясно в края на днешното трето заседание.

Тогава ще бъдат изслушани вещи лица и експертите по делото. Днес Окръжният съд в Плевен изслуша бабата и лелята на детето, както и свидетели - полицай, лекар и вещи лица, съобщи НОВА.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето. В Окръжен съд - Плевен се гледа делото за пътнотранспортното произшествие, а обвиняем е шофьорът на камиона. На последното заседание в края на юли бяха разпитани шестима свидетели.

Смъртта на Сияна предизвика вълна от протести и реакции на държавата. Делото беше отложено последният път, в края на юли, с цел събиране на още доказателства.

Николай Попов, баща на убитата в катастрофа Сияна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание