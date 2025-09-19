НСО с извънредни мерки за честванията на Независимостта във Велико Търново

На 22 септември във Велико Търново Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност по повод 117-годишнината от обявяването на Независимостта на България. Кулминацията на честванията в Старопрестолния град е тържествената проверка с начало 19:30 часа на площад „Цар Асен I".

Достъп на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18:00 часа през три пункта за проверка:

на ул. „Никола Пиколо",

на ул. „Иван Вазов"

на ул. „Св. Климент Охридски"

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

За времето от 17:00 ч. до 22:00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната на провеждане на мероприятието.