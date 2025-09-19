ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НСО с извънредни мерки за честванията на Независимостта във Велико Търново

1132
Велико Търново чества Денят на Независимостта

На 22 септември във Велико Търново Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност по повод 117-годишнината от обявяването на Независимостта на България. Кулминацията на честванията в Старопрестолния град е тържествената проверка с начало 19:30 часа на площад „Цар Асен I".

Достъп на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18:00 часа през три пункта за проверка:

на ул. „Никола Пиколо",

на ул. „Иван Вазов"

на ул. „Св. Климент Охридски"

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

За времето от 17:00 ч. до 22:00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната на провеждане на мероприятието.

Велико Търново чества Денят на Независимостта

