Близо 30 000 нарушения на пътя от 12 до 18 септември

9 6851 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 12-18 септември. Извършен е контрол на 11 2624 водачи и пътници. Съставени са 24387 фиша и 5528 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 148 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 74 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 74 - с над 1,2 на 1000, а 15 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 39 водачи, 25 са отказали да бъдат тествани.

13993 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16493 водачи и пътници. Съставени са 4049 фиша и 806 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 19 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 15 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 4 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 4 водачи, девет са отказали тестване.