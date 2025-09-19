Два дни винени изкушения и незабравими преживявания в центъра на Русе

Първият от поредицата градски винени фестивали Urban Wine Fest ще се състои в Русе на площад „Свобода" пред Съдебната палата на 26 и 27 септември.

Тези фестивали се провеждат през целия месец септември в 5 големи града на страната, като част от инициативата на Българската асоциация на винените професионалисти за отбелязване на Международния ден на мавруда. Проявата цели да популяризира българското вино и местните сортове. Форумът е част от събитийния календар на Русе и се финансира от годишната програма за развитие на туризма в община Русе за 2025 г. със съдействието на ОП „Русе Арт".

Официалното откриване ще е на 26 септември, петък, от 17 ч., на голямата сцена пред Съдебна палата. В центъра на града за първа година ще бъдат изградени фестивалните шатри на Urban Wine Fest - Ruse 2025, които ще приютят винените барове, кулинарни кътове и творчески работилници, а музикалната програма ще бъде запомняща се. Ще бъдат представени 17 местни сорта и 45 вина от различни винарски изби от цялата страна. Селекцията ще бъде презентирана от експерти от Българската асоциация на винените професионалисти.

Гостите на Urban Wine Fest Ruse ще могат да опитат и румънски вина от характерни сортове, представени от румънски партньори. На 27 септември (събота) в зала „Европа" на Доходното здание ще се проведат два тематични мастър класа от български и румънски гост лектори:

12:00 ч. – „Значение на местните сортове за изграждане на винена идентичност", представени от Чезар Йоан и Дилян Колев;

15:00 ч. – „Възможности за винен туризъм – добри практики от България и Румъния", представени от Кармина Нитеску и Анелия Христова.

Мастър класовете ще включват и дегустация на български и румънски вина.

В събота ще бъде отбелязан и Международният ден на туризма с презентация на винените региони, която включва пана, разположени във фестивалната зона. На обособения щанд на Министерството на туризма всеки ще може да получи информация как да се включи във винено пътешествие.

Отличен акомпанимент на вината ще бъдат вкусните предложения на „Виоли Фаста Паста", Sushi Bar Русе, месни деликатеси от Голямо Враново и фермерски сирена от „Родопа милк".

Фестивалът ще бъде открит с музикален поздрав от Биг Бенд Русе под диригентството на Димчо Рубчев. Кулминация на втората вечер ще бъде концертът на Милица Гладнишка от 19 ч. с групата „Лисицата и котараците". През останалото време DJ Rulepeace ще предизвика всички да танцуват с чаша вино в ръка.

В двата фестивални дни са предвидени общо 3 арт работилници - „Виното като творческо вдъхновение" в петък, 26 септември, от 17:30 часа, а в съботния ден на 27 септември в 14:30 ч и 17:30 ч. всички винолюбители ще могат да научат интересни факти за българските сортове и да нарисуват своята творба заедно с усмихнатите момичета от събитиен център Jade by Vivent. Участието в работилниците е безплатно, но с предварително записване, тъй като местата са ограничени.

Фестивалът е с вход свободен, а дегустацията и консумацията на вина и храна ще се заплащат на място. Ще се предлагат специални талони за винени дегустации, чаша вино, бутилки за консумация на място или за вкъщи. Ще се предоставят дегустационни винени чаши срещу депозит на място.