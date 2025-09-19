Министър Георгиев: Жертвите на домашно насилие трябва да знаят, че има кой да ги подкрепи

За последната година и половина сигналите за домашно насилие в област Русе са над две хиляди. Пострадалите от домашно насилие трябва да знаят, че има кой да ги подкрепи. Това каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в Русе. В крайдунавския град той присъства на откриването на Новата съдебна година, както и на Център за безплатна правна помощ в Съдебната палата.

Министър Георгиев уточни, че това е поредният регионален център за консултиране, открит в страната. Има вече такъв в Бургас, предстои и откриване в Добрич и други областни градове.

„В него се осигурява безплатна адвокатска помощ по различни дела на гражданите, които живеят под прага на бедността. Всъщност дела за незаконно уволнение, дела по семейни въпроси, потребителски дела, т.е. за бързи кредити, освен това за пътнотранспортни произшествия, наред с това и дела за домашно насилие. При делата за домашно насилие изискването за прага на бедността на практика не се прилага, когато пострадалият от домашно насилие мъж, жена или дете, когато говорим, разбира се, за пълнолетни лица, попълни декларация, в която казва, че, макар да не е под прага на бедност, няма достъп до средствата си, защото при една раздяла или след конфликт, изнасяне от вкъщи няма възможност парите да се използват", каза още Георги Георгиев.

Министърът уточни, че през миналата година сигналите за домашно насилие в област Русе са над 1400, а до средата на 2025-а са над 607.

„Тази тенденция трябва да спада. Пострадалите трябва да знаят, че имат незабавна и безплатна психологическа подкрепа от държавата, чрез регионалните кризисни центрове има къде да бъдат настанени и третият вид подкрепа е безплатната адвокатска подкрепа", каза още министър Георгиев.

Той добави, че деца без родители, засегнати от дискриминация или от спорове с работодател, също могат да се възползват от тази безплатна адвокатска помощ. Това е и благодарение на увеличеното финансиране от държавата с близо 50% в тази посока, каза още Георги Георгиев.

На церемонията в Съдебната палата в Русе присъстваха още председателят на Окръжен съд-Русе Николинка Чокоева, Наталия Илиева – председател на Националното бюро за правна помощ към Министерството на правосъдието, административният ръководител на Окръжната прокуратура в Русе Радослав Градев, заместник-кметът Енчо Енчев, заместник-директорът на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Александър Ковачев, председателят на Адвокатска колегия Русе Златан Златанов, деканът на Юридическия факултет на Русенския университет "Ангел Кънчев" доц. д-р Кремена Раянова, общественият посредник на Русе Валентин Димитров и др. Водосвет отслужи Макарий, викарий на Русенския митрополит Наум, заедно със свещеници от Русенската Света митрополия, които отправиха молитви и пожелания за здраве и благословение.