Оставиха в ареста треньора по плуване, обвинен за блудство с малолетна в Кюстендил

Районният съд в Кюстендил взе мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на обвиняем за блудство с малолетни момичета (ненавършили 14-годишна възраст), съобщиха от съда. Съдиите уважиха искането на прокуратурата за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Определението подлежи на обжалване пред Окръжния съд в тридневен срок.

До момента има данни за пострадали две или три малолетни деца, а блудствените действия са извършени от треньор по плуване по време на тренировка, казаха от съда. Обвиняемият не е осъждан.

Има данни за съпричастност на обвиняемия М. А. (52 г.) към престъплението, което е видно от показанията на разпитаните свидетели и на две от пострадалите. Едно от пострадалите деца описва, че подобно деяние е извършено от обвиняемия и по отношение на друго, по-малко момиче, посочиха още от съда.

Засягането на физическата и психическата неприкосновеност на децата представлява тежко посегателство върху основни ценности, което мотивира настоящият съдебен състав да приеме, че дори и неосъждан, обвиняемият е лице с висока степен на обществена опасност. Изхождайки от данните за извършеното, съдът приема, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление, което в съчетанието, че е привлечен за тежко умишлено престъпление, мотивира съдът да наложи най- тежката мярка за процесуална принуда – „Задържане под стража".

От прокуратурата вчера съобщиха, че мъж на 52 години е задържан в Кюстендил за блудство спрямо 12-годишно дете, а блудствените действия са били извършени на 12 септември.