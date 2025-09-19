Две фамилии се биха в етническата махала на Асеновград, 6-има са глобени за хулиганство

Заради стара вражда мятали камъни и бутилки, извадили и бухалки

Около 50 души от два враждуващи клана си спретнали масов бой в етническата махала на Асеновград на 13 септември т. г. и още на следващия ден 7 от участниците били изправени пред местния районен съд. Точната причина за скарването в този ден между фамилиите Белчеви и Тодорови не е ясна, но след размяната на псувни и обиди бързо се стигнало да хвърляне на камъни, бутилки и буркани, били извадени и бухалки.

Изпратените на мястото полицаи успели да укротят участниците в мелето и задържали най-буйните биячи. Двама от тях са глобени с максималната по Указа за борба с дребното хулиганство санкция от 500 лв., четирима с по 300, без наказание от съда се разминал само непълнолетен участник. С него ще се занимава местната комисия за борба с противообществените прояви на ненавършилите 18 години.