Правителството в Кипър иска да бъде въведена регис...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Две фамилии се биха в етническата махала на Асеновград, 6-има са глобени за хулиганство

Ваня Драганова

Районният съд в Асеновград.

Заради стара вражда мятали камъни и бутилки, извадили и бухалки

Около 50 души от два враждуващи клана си спретнали масов бой в етническата махала на Асеновград на 13 септември т. г. и още на следващия ден 7 от участниците били изправени пред местния районен съд. Точната причина за скарването в този ден между фамилиите Белчеви и Тодорови не е ясна, но след размяната на псувни и обиди бързо се стигнало да хвърляне на камъни, бутилки и буркани, били извадени и бухалки.

Изпратените на мястото полицаи успели да укротят участниците в мелето и задържали най-буйните биячи. Двама от тях са глобени с максималната по Указа за борба с дребното хулиганство санкция от 500 лв., четирима с по 300, без наказание от съда се разминал само непълнолетен участник. С него ще се занимава местната комисия за борба с противообществените прояви на  ненавършилите 18 години. 

Районният съд в Асеновград.

